Raggi: per info, donazioni e proposte c’è portale ad hoc

Roma – “Ci sara’ un nuovo portale comunale dedicato all’emergenza in cui far confluire varie informazioni per i cittadini sui numeri di telefono utili e sui servizi che eroghiamo online. Stiamo immaginando anche un fondo costituito da donazioni private, perche’ molti imprese e cittadini vogliono donare e quindi stiamo aprendo un conto dedicato, e ci sara’ anche una sezione per proposte e suggerimenti. Stiamo ricreando, anche se virtuale, quello spirito di comunita’ che non va disperso perche’ fa parte dell’essere romani, e lo stiamo riscoprendo”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo durante la seduta dell’Assemblea capitolina in videoconferenza sull’emergenza coronavirus.