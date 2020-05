Roma – “Proseguono il monitoraggio e la manutenzione costante dei ponti e dei viadotti della citta’. Dopo la riqualificazione completa della Galleria Giovanni XXIII interveniamo sul Ponte Tor di Quinto, un’altra infrastruttura strategica del quadrante nord-est di Roma. Il dipartimento Lavori pubblici sta coordinando le operazioni di restyling e potenziamento della struttura del ponte nel tratto tra via del Foro Italico e via dei Campi Sportivi. L’impresa che ha in carico la manutenzione sta lavorando per bonificare il sistema di smaltimento delle acque e impermeabilizzare il fabbricato”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Gli interventi si svolgeranno in due fasi, durante le quali sara’ chiusa una carreggiata alla volta con il traffico deviato nella corsia opposta. Le lavorazioni sono gia’ iniziate nel tratto in direzione di via Salaria e prevedono anche il rifacimento del manto stradale e la sostituzione dei giunti sull’asfalto. Successivamente sara’ riqualificata anche la parte in direzione dello Stadio Olimpico- prosegue Raggi- Questi interventi saranno fondamentali per riqualificare uno dei ponti simbolo della Roma degli anni 60”.