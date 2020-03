Raggi: iniziati lavori ‘canna sud’ Galleria Giovanni XXIII

Roma – Virginia Raggi, Sindaca di Roma, attraverso il noto social network Facebook ha aggiornato l’andamento dei lavori riguardanti la Galleria Giovanni XXIII.

“Sono iniziati i lavori alla Galleria Giovanni XXIII nel tratto della canna sud in direzione Salaria/Stadio Olimpico. Abbiamo deciso di anticipare gli interventi previsti a luglio in un momento in cui e’ necessario stare a casa e il traffico in città e’ notevolmente diminuito per l’emergenza coronavirus”.

“Le imprese domenica notte- prosegue la Raggi- hanno delimitato l’area di cantiere e avviato le operazioni di sanificazione e pulizia dei pannelli fotoriflettenti per migliorare la visibilita’ all’interno della galleria e, quindi, la sicurezza per le migliaia di persone che ogni giorno la percorreranno. Una volta completati questi interventi, secondo il cronoprogramma coordinato dal Dipartimento Lavori Pubblici, saranno pulite le caditoie, riposizionati i tombini sul corretto livello della strada e sostituite le barriere di sicurezza danneggiate prima di riqualificare completamente l’asfalto sull’intero tratto di circa 3 chilometri. I lavori saranno completati in 35 giorni circa. Restituiremo cosi’ ai cittadini la galleria Giovanni XXIII completamente riqualificata, dopo tanti anni di manutenzione praticamente inesistente, ma soprattutto più sicura”.