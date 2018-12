Roma – “È talmente fondamentale che questa zona sia collegata col centro che abbiamo ripreso i lavori per il corridoio Laurentino, per i filobus. Nei primi mesi dell’anno prossimo sara’ finalmente aperto e questo ci consente di darvi un’ulteriore modalita’ per arrivare in centro”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in occasione dell’inaugurazione di un playground nel quartiere Giuliano-Dalmata.