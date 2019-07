Roma – “Lo sgombero? Come sapete non dipende da me, altrimenti lo avrei gia’ sgomberato. Quando sara’ deciso, noi ci saremo”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha risposto a chi le chiedeva se la consegna del verbale di oggi in via Napoleone III, preludesse allo sgombero dello stabile, occupato da Casapound.