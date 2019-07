Roma – “+Ricicli +Viaggi: Roma e’ la prima citta’ italiana dove si puo’ dare una mano concreta all’ambiente riciclando le bottigliette di plastica in speciali macchinette posizionate in tre stazioni metro: San Giovanni, Cipro e Piramide. Quali sono i vantaggi? Ottenere crediti per l’acquisto di biglietti di viaggio. Insomma piu’ ricicli, piu’ viaggi gratis”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.