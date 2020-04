Raggi: la crisi ci ha avvicinati, tante donazioni anonime

Roma – La sindaca di Roma Virginia Raggi, in un post su facebook, indica le immagini di “pacchi, pieni di generi alimentari, che un donatore anonimo ha fatto recapitare nei municipi VII e X di Roma. Un gesto reso possibile anche grazie alla collaborazione del Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia Locale che ha fatto da raccordo”. La sindaca osserva che “all’interno ci sono pacchi di pasta, fagioli, passate di pomodoro, biscotti, olio, tonno, marmellata. Tutte queste scorte si sono aggiunte alle tante donazioni da parte dei cittadini che stanno arrivando nei centri di raccolta dei municipi.”

“Un aiuto concreto per le famiglie che in questo momento di emergenza stanno avendo maggiori difficolta’ a portare un pasto a tavola. Paradossalmente questa crisi, pur tenendoci lontani, ci ha avvicinati. In questo periodo i romani si sono rivelati una comunita’ unita e collaborativa, pronta a darsi da fare per non lasciare soli quei cittadini piu’ fragili o in difficili situazioni economiche e sociali”. Raggi conclude: “Vedere che con il passare dei giorni e delle settimane queste iniziative non si fermano, ma anzi si moltiplicano e si intensificano, e’ motivo di grande orgoglio per la nostra citta’”.