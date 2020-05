Raggi lancia appello a Internet Provider: regalate giga a ragazzi

Roma – “In questo periodo di emergenza vogliamo aiutare chi non ha possibilita’ di accedere a internet, spesso per ragioni economiche. Per questo voglio lanciare un appello agli operatori dei servizi di telefonia mobile ed invitarli a sostenere i cittadini, in particolare i giovani delle periferie, offrendogli la possibilita’ di accedere gratuitamente a pacchetti di traffico dati, di gigabyte. Questo li aiutera’ a rimanere attivi, partecipi e connessi a tutte quelle attivita’ che necessitano di un accesso a internet. Perche’ una delle barriere contro cui i nostri giovani si scontrano e’ quella del divario digitale, ovvero la disparita’ che divide chi ha l’effettivo accesso alle risorse tecnologiche da chi invece, spesso per motivi economici, ne viene escluso rimanendo cosi ai margini e inevitabilmente indietro”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Sono tante le aziende che hanno gia’ contattato Roma Capitale manifestando un grande spirito di solidarieta’, offrendo spesso un aiuto concreto ai cittadini in difficolta’. Chiunque voglia contribuire puo’ inviare la propria proposta (all’indirizzo mail protocollo.risorsetecnologiche@pec.comune.roma.it). Ringrazio gli operatori che aderiranno a questa iniziativa aiutando cosi’ chi si trova in una condizione di effettivo svantaggio. #NessunoDeveRimanereIndietro”.