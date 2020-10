Raggi lancia bollino strutture Covid-free: Roma città sicura

Roma – Un bollino ad hoc denominato #RomeSafeTourism che locali, negozi e strutture ricettive romane potranno ottenere per avere la certificazione del rigoroso ed effettivo rispetto di tutte le misure anti-Covid.

La sindaca di Roma, Virginia Raggi ha presentato stamattina l’iniziativa in Campidoglio insieme alle associazioni di categoria del comparto turistico: presenti l’assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro, Carlo Cafarotti, il presidente della sezione Industria del Turismo e del Tempo libero di Unindustria, Fausto Palombelli, il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli e il segretario di Assoturismo Roma e Lazio, Daniele Brocchi.

“Il messaggio che vogliamo trasmettere e’ quello di una Roma aperta, dinamica, divertente, pronta a ripartire e all’interno della quale ogni viaggio e’ possibile”, ha detto Raggi.

Spiegando che “il bollino #RomeSafeTourism arriva dopo un periodo molto duro che ha visto una flessione verticale del turismo nel nostro Paese. Ora ci sono segnali di ripresa, rivolti prevalentemente al turismo di prossimita’, ma questo e’ uno dei settori piu’ penalizzati dalla crisi Covid. Abbiamo deciso quindi tutti di rimboccarci le maniche insieme per trovare soluzioni che riportino i turisti a Roma puntando a un turismo sicuro per evitare di tornare a un lockdown”.

Ecco perche’, ha aggiunto la sindaca, “ci siamo inventati un bollino che certificasse che la nostra citta’, Roma. Finora e’ stata una citta’ sicura e da qui dobbiamo ripartire per dire al mondo che a Roma si puo’ fare turismo in sicurezza. La certificazione sara’ rilasciata alle attivita’ produttive che rispettano in modo rigido le norme di sicurezza”.

“Roma per anni ha vissuto molto di turismo ma senza mai gestirlo: quando siamo arrivati abbiamo aperto il Convention Bureau per gestire quello congressuale e poi abbiamo fatto #FutouRoma, gli stati generali del turismo.”

“Ora la pandemia ci ha fatto recepire nuove esigenze, dobbiamo stringere la sinergia tra Roma Capitale e le associazioni di categoria per dimostrare che Roma e’ una citta’ sicura e che puo’ restare aperta. È uno step fondamentale per rilanciare il turismo a Roma”.