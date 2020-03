Raggi: per lavoratori stanno arrivando 150mila mascherine

Roma – “Roma Capitale ha avviato delle interlocuzioni e contatti con societa’ prevalentemente straniere: abbiamo oggi in arrivo come test 2mila mascherine chirurgiche e altre 20mila arriveranno venerdi’, poi sono in arrivo 150mila mascherine Ffp2 e Ffp3 destinate ai lavoratori che svolgono servizi pubblici essenziali”. Lo dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un video in diretta su Facebook. “Atac ne ha 30mila piu’ altre 100mila in arrivo, Ama ne ha 60mila, la Polizia locale ha delle scorte che saranno rimpinguate cosi’ come la Protezione civile e i dipendenti di Roma Capitale. Anche i tassisti verranno riforniti con questi stock- conclude Raggi- Ringrazio l’azienda vinicola Casale del Giglio che ci ha messo a disposizione 20mila mascherine”.