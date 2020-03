Raggi: lavori in corso su Lungotevere Diaz e Cadorna

Roma – La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha rilasciato attraverso Facebook alcune dichiarazioni riguardanti il rifacimento dell’asfalto in alcune zone della Capitale.

“In queste settimane difficili anche le società di pubblici servizi stanno continuando a eseguire sul territorio interventi sulle reti di luce, acqua e gas. Manutenzioni quanto mai importanti in un periodo in cui bisogna restare a casa il più possibile per limitare la diffusione del coronavirus. Questi lavori ci aiutano anche a riqualificare le strade, perché dopo gli scavi le società devono ripristinare l’asfalto e la segnaletica. In corso interventi sul Lungotevere Maresciallo Diaz e sul Lungotevere Maresciallo Cadorna, nel quadrante nord della città, davanti allo Stadio Olimpico. Dopo gli scavi effettuati per l’adeguamento della rete elettrica per l’illuminazione pubblica, l’impresa incaricata della manutenzione ha ripristinato l’asfalto e pulito le caditoie. È importante che tutti collaborino per continuare a garantire servizi ai cittadini consentendo ai lavoratori di operare in sicurezza”.