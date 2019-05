Raggi: lavori manutenzione via Pietro Bembo proseguono, ora rifacimento manto

Roma – “Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria in via Pietro Bembo, nella zona ovest della citta’. Dopo l’intervento di adeguamento e riqualificazione dei marciapiedi sono in corso i lavori di ristrutturazione del pacchetto stradale. Si tratta di interventi mirati alla ricostruzione della fondazione, del manto stradale e al ripristino dell’impianto raccolta delle acque meteoriche. Il cantiere prevede due lotti operativi con deviazione dei flussi veicolari sulle vie laterali. Prosegue cosi’ il nostro lavoro per restituire decoro e sicurezza alle strade della nostra citta’”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sulla sua pagina Facebook.