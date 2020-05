Raggi: lavoro di igienizzazione straordinario da parte di Ama e Servizio Giardini

Roma – “Voglio ringraziare gli operatori di Ama e del Servizio Giardini di Roma Capitale per l’eccezionale lavoro di sanificazione che hanno svolto in questi due mesi di emergenza sanitaria. Un impegno cominciato ancora prima del lockdown, quando le squadre sono state impegnate nell’igienizzazione di scuole e centri anziani, che e’ continuato per le strade dove sono stati lavati a fondo cassonetti e aree sensibili, e che oggi continua nelle parrocchie e nelle chiese della nostra citta’ in collaborazione con l’Esercito Italiano”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Voglio darvi qualche dato per fotografare bene l’impegno di questi lavoratori: sin dall’inizio dell’emergenza Ama, dopo il lavaggio esterno di oltre 52mila cassonetti stradali, ha impegnato le sue autobotti per interventi davanti a strutture ospedaliere, case di cura, presidi sanitari, farmacie, sedi delle forze dell’ordine e istituzionali, fermate della metropolitana, piazze storiche, principali arterie viarie e strade commerciali. Complessivamente sono stati irrorati oltre 3 milioni e mezzo di litri di acqua con additivo biologico e percorsi oltre 4mila chilometri- prosegue Raggi- Per quanto riguarda invece il Servizio Giardini, le autobotti hanno percorso piu’ di 7.500 chilometri, impiegando 3 milioni di litri di soluzione igienizzante. A queste si sono uniti anche i mezzi Idranti della Polizia di Stato, che ringrazio per il supporto. Queste donne e questi uomini hanno lavorato giorno e notte per rendere la nostra citta’ piu’ sicura”.