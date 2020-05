Raggi: lungo ciclabile Gregorio XI completato sfalcio

Roma – “Sono stati completati gli sfalci lungo la pista ciclabile che collega via Gregorio XI a via di Val Cannuta. Le ditte esterne che collaborano alla manutenzione del verde sono rimaste ferme per due mesi a causa dell’emergenza Covid-19. Ora hanno completato il lavoro di sfalcio iniziato la scorsa settimana”. Cosi’, su Facebook, il sindaco di Roma, Virginia Raggi. “Inoltre- ha aggiunto- e’ in via di ultimazione un’operazione analoga sulla ciclabile che va da Castel Giubileo a Ponte Milvio, una delle piu’ importanti della citta’. Si tratta di sfalci iniziati lunedi’ 18 maggio, lungo due lati del percorso ciclabile di 11,3 km che inizia a ridosso del GRA e porta nel cuore di Roma. Lavori che continueranno la prossima settimana sempre lungo la dorsale ciclabile sul Tevere”.