Roma – “A Roma i controlli e la manutenzione dei ponti vanno avanti senza sosta, anche durante questi giorni difficili e complicati per tutti noi. La cura costante delle infrastrutture garantisce una maggiore sicurezza per gli automobilisti. Nei giorni scorsi abbiamo visto gli interventi sul cavalcavia ferroviario di via Cristoforo Colombo, nel quadrante sud della citta’, oggi parliamo dei lavori effettuati sul cavalcavia di via della Muratella sopra la linea ferroviaria Roma-Fiumicino”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Abbiamo effettuato un restyling del viadotto e delle rampe con il rifacimento completo dell’asfalto, siamo intervenuti sul sistema di raccolta delle acque piovane, sulla segnaletica orizzontale e abbiamo bonificato la vegetazione ai lati della carreggiata per migliorare la visibilita’ sul cavalcavia- spiega Raggi- Un altro lavoro di riqualificazione portato a termine in questi giorni di emergenza. I cantieri in citta’ non si fermano e proseguono nel rispetto delle disposizioni governative sulla sicurezza dei lavoratori”.