Raggi: Metro C piazza Venezia, pronti per progetto

Roma – “La futura stazione-museo di piazza Venezia della metro C prende forma: ormai siamo arrivati alle fasi finali ed entro pochi mesi saremo pronti a consegnare il progetto al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In questo modo otterremo i finanziamenti per realizzare l’opera. È un risultato importante per i cittadini che hanno visto nascere i cantieri della metro C ormai piu’ di dieci anni fa”. Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi.

“Oggi voglio anticiparvi come sara’ questa stazione: costruiremo spazi espositivi lungo il percorso con i reperti ritrovati durante gli scavi, un ‘sistema museale’ simile a quello gia’ realizzato nella stazione di San Giovanni. La fermata avra’ due uscite: una a piazza Madonna di Loreto e l’altra all’angolo tra piazza Venezia e via del Plebiscito. In ipotesi c’e’ anche una terza uscita su piazza San Marco. I lavori a piazza Venezia- conclude la prima cittadina- sono gia’ visibili da cittadini e turisti che ogni giorno arrivano in centro. Sono cantieri necessari a verificare cosa c’e’ nel sottosuolo, per evitare ‘sorprese’ durante gli scavi e per stimare con esattezza tempi e costi della futura stazione. La metro C va avanti”.