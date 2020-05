Raggi: mi arrivano richieste per una mia ricandidatura

Roma – “Ho letto della possibilita’ di un’apertura dentro il M5S, non nego che sto ricevendo delle richieste in tal senso ma ora la mia attivita’ molto concentrata fare del bene per la citta’. Al resto non faccio molto caso, sono polemiche sterili che non appassionano i cittadini, soprattutto in questo momento”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo in diretta su SkyTg24, in merito a una sua possibile ricandidatura nel 2021.