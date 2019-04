Raggi: militanti CasaPound e FN fautori scontri Torre Maura, città no razzista

Roma – “Scontri a Torre Maura causati da militanti di CasaPound e Forza Nuova, sono bestie. Non ci sto alla narrazione di una citta’ e un quartiere razzisti, sto dalla parte dei cittadini. C’e’ stata una scelta amministrativa sbagliata e non condivisa, per la quale sto gia’ prendendo provvedimenti disciplinari. La destra ha voluto i campi rom, noi abbiamo gia’ iniziato a chiuderli” -dice la sindaca-.

“Stiamo procedendo con il bisturi per separare chi ha diritto e voglia di integrarsi nella comunita’, da chi invece non ha ne’ diritto ne’ voglia e quindi da noi non ricevera’ nessun aiuto”. Lo ha dichiarato la sindaca di Roma Virginia Raggi a Radio Cusano Campus. L’intervista integrale andra’ in onda alle 17 durante la trasmissione ‘Cosa succede in citta”, condotta da Emanuela Valente.