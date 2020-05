Raggi: mille agenti Polizia contro movida, obiettivo evitare ritorno a fase uno

Roma – “A Roma 1.000 agenti delle forze dell’ordine supporteranno la nostra Polizia locale per far rispettare le regole in questa fase 2. Serviranno a scoraggiare gli assembramenti, a ricordare le regole come l’utilizzo di mascherine e disinfettanti, e hanno la facolta’ di multare. La ritengo l’ultima spiaggia: prima si cerca di ricordare con fermezza, poi se l’azione dissuasiva non funziona ci sono le multe, anche fino a 3.000 euro. L’obiettivo ultimo di tutti e’ evitare il ritorno alla fase 1”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo a Tagada’ su La7, in merito al rafforzamento dei controlli nella Capitale nelle zone della movida gia’ da stasera, con l’inizio del primo week-end dopo la fine del lockdown.