Raggi minacciata da Casapound, Coia: aggressione molto grave

Roma – “I militanti di Casapound hanno minacciato la sindaca Virginia Raggi mentre era a Ostia. Un’aggressione gravissima. Eravamo in un mercato per parlare con i commercianti. Il nostro lavoro e’ stato disturbato da questi esaltati che sono arrivati a dirle: Questa e’ la tua ultima passeggiata’. Vergognosi. La nostra amministrazione non si e’ lasciata intimidire dai Casamonica e di certo non si fara’ spaventare dalle frasi urlate da Casapound. La sindaca ha sempre ascoltato tutti. Nessuno si deve permettere di aggredire in quel modo le altre persone, meno che mai la sindaca di Roma, che era a Ostia per ascoltare i cittadini. E che infatti, come fa da sempre, ha dialogato con chi aveva interesse a farlo”. E’ quanto scrive in un post su Facebook il consigliere capitolino del M5S, Andrea Coia.