Raggi: mito va smentito, con Pums sì a Metro e grandi opere

Roma – “L’obiettivo del Pums e’ arrivare entro dieci anni a invertire il rapporto tra uso del mezzo pubblico e privato. Oggi il 36% usa il tpl e il 64% l’auto o la moto. Arriveremo tra 10 anni al 52% contro il 48% mettendoci al pari con altre grandi citta’ internazionali. Stiamo gia’ ottenendo i finanziamenti dal ministero. E sfatiamo un mito: l’inserimento delle nuove metro nel Pums dimostra che noi non siamo contro le grandi opere ma a favore delle grandi opere utili”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in occasione della presentazione del Pums proprio nel giorno del dibattito in Parlamento sulla Tav.