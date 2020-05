Raggi: multe fino a 500 euro a chi getta in terra mascherine

Roma – La Sindaca di Roma attraverso Facebook ha confermato il ‘pugno duro’ verso chi non rispetta le più elementari regole del vivere civile.

“A Roma multe fino a 500 euro per chi abbandona per terra mascherine e guanti usati. In questi mesi di emergenza sanitaria legata al coronavirus i nostri operatori ecologici ci hanno segnalato più volte di dover raccogliere i dispositivi di sicurezza monouso buttati in strada o sui marciapiedi da persone incivili. Ho firmato un’ordinanza per punire con multe salate questo comportamento vergognoso”.

“L’utilizzo di mascherine e guanti e’ importante in questo momento delicato: pero’ non devono essere in alcun modo buttati per terra ma nei contenitori dell’indifferenziata- prosegue Raggi- Voglio essere chiara: tolleranza zero contro chi getta questi rifiuti per strada”.