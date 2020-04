Raggi: in Municipio X a Ostia ‘supermercato solidarietà’

Roma – “I consiglieri del Municipio X, a Ostia, stanno portando avanti un’iniziativa bellissima: fin dai primi giorni dell’emergenza coronavirus hanno trasformato l’aula consiliare del Municipio in un vero e proprio ‘supermercato della solidarieta”. Un luogo in cui, grazie all’impegno di tanti volontari, stanno raccogliendo beni di prima necessita’ di ogni tipo, soprattutto generi alimentari, che vengono poi distribuiti alle famiglie bisognose della zona”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Un gesto meraviglioso, a cui stanno rispondendo moltissime associazioni, realta’ commerciali private e i supermercati del litorale romano. Con l’aiuto dell’Esercito Italiano, della Guardia di Finanza e della Protezione Civile, i pacchi vengono fisicamente recapitati nelle case di chi, in questo momento di difficolta’, ha bisogno di una mano- prosegue Raggi- Un grazie di cuore alla presidente Giuliana Di Pillo e a tutti coloro che sono impegnati nel portare avanti la battaglia contro il coronavirus. Se volete partecipare con una donazione, potete scrivere una mail a decimo.operativo@gmail.com o contattare il consigliere Paolo Ferrara, che ringrazio per l’impegno e la generosita’ dimostrata in queste ore. Insieme ce la faremo”.