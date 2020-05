Raggi: necessari 700 mln, chiediamo di utilizzare nostri risparmi

Roma – “Le minori entrate sono gia’ iniziate. A Roma servono circa 700 milioni, noi abbiamo continuato a erogare servizi ma se non possiamo contare sulle entrate e’ evidente che questo rischia di incidere. A quelli che parlano di ‘Roma ladrona’ dico che ho risanato bilancio e creato dei risparmi che ora vorrei usare, ma c’e’ una norma che vieta di utilizzarli e su questo sto facendo una battaglia, perche’ ci aiuterebbe a salvare la citta’”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo in diretta su SkyTg24.

“Non chiediamo altro di poter utilizzare il ‘modello Genova’ anche per riaprire i cantieri, perche’ la legge a oggi ha tempi di 2-3 anni: servono poche regole, molto chiare e precise, e moltissimi controlli durante e dopo, e se una ditta sbaglia non contrattera’ piu’ con la Pa per 3 o 5 anni”, conclude Raggi.