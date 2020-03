Roma – “Non e’ il caso di Roma, ma ci sono alcuni Comuni che, tra un paio di mesi, non avranno piu’ liquidita’ in cassa per pagare i dipendenti. Per questo motivo stiamo chiedendo al Governo strumenti di sostegno degli enti locali. Dopo il decreto ‘Salva Italia’ serve il decreto ‘Salva-Comuni'”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo a Radio Radio.