Raggi: nei parchi stiamo sistemano aree giochi bambini

Roma – “Stiamo sostituendo e mettendo in sicurezza i giochi all’interno dei parchi di Roma. È un tema che mi sta a cuore e voglio ringraziare l’Ufficio Aree Ludiche di Roma Capitale per il grande lavoro che sta svolgendo. Abbiamo gia’ stanziato 4 milioni di euro, grazie all’intervento dell’Assessora alle Politiche del Verde Laura Fiorini. Questi soldi serviranno ad acquistare nuovi giochi e per riparare quelli danneggiati. Si tratta di investimenti mai fatti prima che testimoniano l’attenzione della nostra amministrazione per il decoro dei parchi e la sicurezza dei nostri bambini.”

“A tutto cio’ si aggiungono 500mila euro gia’ utilizzati per intervenire in diverse aree di Roma: i tecnici hanno sostituito e riqualificato le aree giochi nel parco Cavallo Pazzo di Garbatella, a villa Balestra, nel Municipio II, nel parco Pasolini nel Municipio V, a piazza Dante, a Villa Gordiani e a Villa Pamphilij, solo per citarne alcune. A Roma Nord abbiamo inoltre ripristinato i seggiolini delle altalene di Via Silvio Pellico, via Tommaso Gulli e piazza Prati degli Strozzi. Il lavoro prezioso del nostro Ufficio Aree Ludiche, pero’, non finisce qui.”

“Le squadre, grazie all’esperienza e all’utilizzo di personale qualificato, riescono anche a svolgere interventi a costo zero, riparando i giochi e le strutture danneggiate attraverso il riutilizzo degli stessi materiali. Voglio infine rassicurare mamme e papa’ che quando i giochi usurati vengono rimossi per la sicurezza dei bimbi, e’ stata data disposizione che vengano sostituiti entro 48 ore. La sicurezza dei nostri figli viene prima di ogni cosa. Sempre”. Lo scrive, su Facebook, la sindaca di Roma, Virginia Raggi.