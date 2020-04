Raggi: nei primi giorni 40mila domande per buoni spesa

Roma – “In queste prime giornate abbiamo raccolto oltre 40.000 domande. Sono tutte in fase di esame. I Municipi stanno svolgendo parte di questo lavoro e il dipartimento l’altra parte. Appena concluso inizieremo ad attivare le app o a portare i buoni spesa, cartacei, direttamente nelle case delle persone in difficolta’ con gli agenti della nostra Polizia locale. Ci stiamo prendendo cura delle persone”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in diretta su Teleroma56, parlando dei Buoni spesa.