Roma – “Nel weekend effettuati dalla Polizia locale oltre 30mila controlli in tutta Roma, 124 gli illeciti riscontrati. Sanzionati anche alcuni runner al Parco degli Acquedotti. Grazie agli agenti per il loro impegno. Ai cittadini dico: restate a casa, non abbassiamo la guardia”. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi.