Raggi: nessun allarmismo su stadio Roma, esito è solo prima bozza

Roma – “No, assolutamente. Non farei allarmismi, come sapete ho voluto una due diligence per riesaminare gli esiti della conferenza dei servizi alla quale hanno partecipato tutte le istituzioni. Al momento e’ stato rilasciato un primo ‘draft’ sul quale ci sono delle valutazioni in corso”.

“Quando ci sara’ poi la relazione finale capiremo come andare avanti con tutte le istituzioni interessate”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine di una conferenza stampa, a chi le chiedeva se la relazione del Politecnico di Torino rischiasse di bloccare il progetto dello stadio della Roma a Tor di Valle.