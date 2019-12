Raggi: niente demonizzazioni, pubblico e privato tornino a parlarsi

Roma – “Pubblico e privato devono tornare a parlare, devono essere messe da parte quelle demonizzazioni che per troppi tempo hanno prodotto una visione distorta, il pubblico inefficiente e troppo burocratizzato e il privato come il soggetto che pensa solo alla speculazione. Non e’ questa la realta’ delle cose”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, parlando in occasione della tappa romana di ‘Innovation Days, le eccellenze del territorio’, sesto appuntamento del roadshow del Gruppo 24 Ore.

“Ripartiamo da un rapporto di ricucitura imprese, istituzioni e cittadinanza perche’ guardiamo tutti nella stessa direzione- ha spiegato Raggi- Abbiamo bisogno di rinnovare una stagione in cui sostenibilita’ e legalita’ camminino di pari passo. Possiamo essere protagonisti di questa nuova era e dobbiamo farlo con grande coraggio, lasciando alle spalle alcune frizioni e distorsioni del passato e guardando con fiducia al futuro che puo’ vederci alleati nel rilancio della Capitale e del Paese”.

Secondo la sindaca “non possiamo perdere la sfida dell’innovazione, dobbiamo anticipare i tempi, interpretare il cambiamento, essere pionieri, uscire dalla nostra ‘comfort zone’. E’ un compito arduo, dobbiamo comprendere molte dimensioni con una complessita’ mai vista vista prima. Ci sono sfide importanti come l’internazionalizzazione delle imprese, la competitivita’, la ricerca e lo sviluppo ma soprattutto il dialogo. Se rilanciamo e rimettiamo al centro la persona, tutto gira.”

“Dobbiamo creare un’alleanza tra istituzioni, imprese e comunita’ locali, dobbiamo essere protagonisti di questo cambiamento, non possiamo farci travolgere dai fatti ma dobbiamo indirizzare, coordinando meglio pubblico e privato con risorse stabili e certe, con una pubblica amministrazione agile, snella, sburocratizzata e digitale”.

In questa direzione “va la proposta di riforma sui poteri per Roma Capitale che sto portando avanti con grande determinazione perche’, ancora prima delle risorse che spettano alla citta’ come capitale d’Italia, Roma va dotata di strumenti giuridici adeguati, appropriati e specifici che ci permettano di incidere in modo efficace sulla vita di chi lavora.”

“Per Roma sono valide le stesse regole di un comune di 100 abitanti, questo non puo’ essere adeguato. Dopo Mafia Capitale abbiamo avuto una serie di regole che ci imponevano per le gare pubbliche un doppio passaggio all’Anac: questo significa fare una gara in non meno di due o tre anni, capite che impatto ha sull’economia della citta’”.