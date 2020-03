Raggi: “Niente sport all’aperto, restate a casa”

“Tante occasioni offerte da palestre e centri sportivi, non serve uscire”

Roma – Attraverso Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha fatto un appello ai romani di non uscire per fare sport all’aperto, cercando di sensibilizzare la cittadinanza a restare in casa il più possibile per l’emergenza Coronavirus.

“Tantissime palestre e centri sportivi di Roma si sono organizzati per offrire lezione in streaming e gratuite per chiunque voglia tenersi in forma anche in questi giorni. Un modo per continuare ad allenarsi da casa e uscire così solo ed esclusivamente per reali necessità. Capisco che rimanere in casa e’ difficile e che le belle giornate di sole invitano ad andare a fare jogging sotto il sole, ma e’ importante che ognuno di noi faccia la propria parte”.

“La possibilità di allenarsi da casa c’e’ e sono moltissime le attività che vengono proposte. Inoltre- spiega Raggi- se siete un concessionario di un impianto sportivo di Roma Capitale o un istruttore qualificato che ha attivato dei corsi online gratuiti, informate l’assessore allo Sport, Daniele Frongia con un messaggio privato sulla sua pagina Facebook e vi aiuterà a comunicarlo. In questo momento di emergenza l’allenamento può aiutare tutti a migliorare l’umore e a sentirsi in forma. Fatelo da casa. #RestateACasa”.