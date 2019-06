Raggi: noi combattiamo mafia veramente, vogliamo riappropriarci della nostra città

Roma – “La legalita’ e’ diventata la nostra cifra e stiamo combattendo veramente la mafia: a Roma ci sono state tante organizzazioni criminali che nel corso degli ultimi decenni non sono mai state ostacolate, si sono mangiate la citta’, si sono mangiate una fetta di potere economico e a volte i politici si sono voltati dall’altra parte. Noi abbiamo deciso di aprire gli occhi, di non voltarci piu’ dall’altra parte e riappropriarci della nostra citta’, della nostra amministrazione e del nostro spazio”.

Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in una videointervista – diffusa sui propri canali social – rilasciata alla testata giapponese ‘The Mainichi’. “Abbiamo ereditato una citta’ con 13 miliardi di debito, quindi abbiamo lavorato moltissimo sul nostro bilancio per rimettere a posto le cose e abbiamo lavorato sul modo di gestire la cosa pubblica, per fare tutte cose secondo la legge”, ha aggiunto.