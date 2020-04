Roma – “A Roma potenziati i controlli della Polizia locale per le festivita’ di Pasqua e Pasquetta. Verifiche ci saranno anche di notte. Se fate i furbi vi pizzichiamo. Non vanifichiamo tutti i sacrifici fatti finora. Non e’ il momento di abbassare la guardia. #RestateACasa”. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi.