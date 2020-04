Roma – “Noi romani siamo spesso ritenuti meno inclini al rispetto delle regole. Invece in questo caso abbiamo dato una lezione a tutti. Dobbiamo, pero’, continuare a restare a casa perche’ i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Non fate i furbi o vi pizzichiamo”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in diretta su Radio Globo, rivolta direttamente ai concittadini.