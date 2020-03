Raggi: non ho mai detto che lavoro nero è giusto

Roma – “Anche di fronte a una emergenza sanitaria vera c’e’ chi fa polemica e non ha capito che il mondo sta cambiando: non c’e’ piu’ spazio per le chiacchiere e per l’odio. La polemica politica ci fa soltanto male. Chiariamo un punto: non ho mai detto che il lavoro nero e’ giusto. Anzi. Il lavoro nero e’ sbagliato. Ho detto che sono vicina a tutte le persone che hanno perso un lavoro per la crisi dovuta al corona virus, vicina alle donne e agli uomini che sono in difficolta’”. Cosi’ su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Ho pensato ai precari o alle tante partite Iva nate per nascondere il lavoro dipendente- prosegue la sindaca- Ho pensato anche a chi e’ sfruttato ingiustamente. E ho sollevato un problema sociale legato a chi, anche tra questi lavoratori, ora non ha piu’ i soldi per fare la spesa perche’ e’ stato mandato a casa. A queste persone chi ci pensa? Chi mi attacca fa finta che questi fantasmi non esistano.”

“Eppure sono persone in carne ed ossa, come me e tutti voi. Questi fantasmi di cosa si nutriranno? Saranno anche costretti a sentire le polemiche di chi magari non ha mai avuto il problema di portare il cibo a casa e non sa di cosa parla. Il lavoro nero e’ un tema che va sollevato. Far finta che non esista e che queste persone non esistano e’ solo ipocrisia. C’e’ chi frequenta i ‘salotti bene’ della politica e non e’ a contatto con la realta’: gli ricordo che la realta’ e’ fatta dalle persone che vivono con noi”.

“Ci sono lavoratori- prosegue ancora- che sono sfruttati due volte proprio perche’ costretti a subire ricatti dai loro datori di lavoro. Io non me ne dimentico. Il lavoro nero e’ evidentemente sbagliato. E lo ribadisco. Per questo ho lottato e sempre appoggiato misure per contrastarlo”.

“Penso anche al reddito di cittadinanza: e’ un modo per permettere a queste persone di liberarsi dal ricatto dovuto alla mancanza di lavoro. Un modo per rendere tutti liberi di scegliere. Certo, ci sono anche i furbi: questi vanno puniti. E duramente. Poi c’e’ la maggior parte delle persone, oneste, che non sa come andare avanti e che grazie ad un sostegno puo’ evitare il ricatto del lavoro nero. E queste persone non vanno dimenticate”.

“Nessuno deve rimanere indietro. Il cammino e’ appena iniziato: dobbiamo far uscire dall’ombra i tanti lavoratori in nero e punire i datori disonesti. Mi sembra semplice da capire. Un esempio puo’ aiutare. Nei giorni scorsi una persona mi ha detto per strada che il suo datore di lavoro non lo avrebbe pagato a causa della mancanza di clienti nel bar dove lavorava. Evidentemente lavorava in nero. Questo ragazzo era disperato: e’ tornato a casa e si e’ vergognato di dire che non aveva piu’ i soldi per andare avanti. Questa e’ la realta’. E fa male. Facciamo finta che non esista? Tanti sono nella stessa condizione di questo ragazzo. Tutto il resto sono le solite chiacchiere della ‘politica bene’. Io non ho problemi ad andare controcorrente”, conclude Raggi.