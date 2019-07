Raggi: non tutti gli impianti aperto dopo ordinanza

Roma – “Oggi Ama ci dara’ i dati per quanto riguarda l’apertura degli altri siti regionali, quindi capiremo se questi flussi sono partiti. Su tutto il resto mi sembra di aver dimostrato chiaramente che alcuni impianti non sono stati aperti da subito come prevedeva l’ordinanza”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, interpellata sulle criticita’ della raccolta dei rifiuti nella Capitale, a margine dell’inaugurazione del nuovo corridoio della mobilita’ di Laurentina.