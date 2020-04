Raggi: norme anti contagio prorogate fino al 13 aprile

Roma – L’amministrazione capitolina ha prorogato fino al 13 aprile “alcune misure messe in campo dall’inizio dell’emergenza coronavirus per contrastare la diffusione dei contagi: i cittadini che si spostano per andare al lavoro o per necessita’ potranno continuare a usufruire della sosta gratuita sulle ‘strisce blu’ e potranno accedere ai varchi delle Ztl che rimarranno spenti. Resta in vigore anche il divieto di accesso alle spiagge, ai parchi, alle ville e alle aree gioco in tutta Roma”. Lo rende noto la sindaca Virginia Raggi.

“Per tutelare le persone piu’ fragili – aggiunge- rimarranno chiusi anche i centri sociali per gli anziani e restano sospese tutte le attivita’ di gruppo nei centri residenziali, semi residenziali, socio-assistenziali e ludico-ricreativi di Roma. Sono tutte misure straordinarie, ma necessarie”. Raggi ricorda “ancora una volta l’importanza del rispetto delle regole. Non dobbiamo vanificare tutti i sacrifici fatti finora. È importante che tutti facciamo la nostra parte. I romani stanno reagendo nel modo giusto, ma serve ancora un po’ di pazienza. Insieme ce la faremo”.