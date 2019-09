Raggi: nuovi autobus arrivati, domani a Primavalle la presentazione

Roma – “Sono arrivati nuovi autobus per Roma e domani li presentiamo a Primavalle, nella zona nord-ovest della nostra citta’. Altri mezzi a rinforzo del servizio nelle nostre periferie. La flotta continua a crescere. Da agosto ci sono 80 nuovi bus in circolazione e di settimana in settimana continueranno ad arrivare e a essere messi su strada. Domani li consegniamo a residenti e lavoratori di Primavalle”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virgnia Raggi, sulla sua pagina Facebook.