Raggi: nuovi cestini in ferro per rifiuti in arrivo nel centro di Roma

Roma – “Finalmente nel centro di Roma metteremo nuovi cestini in ferro per sostituire quelle orribili buste di plastica trasparenti che spesso si rompono lasciando cadere a terra i rifiuti. Questo che vedete in foto e’ un prototipo che stiamo ultimando di progettare con la Soprintendenza di Stato nel rispetto della normativa anti-terrorismo. Anni fa, dopo l’innalzamento dei livelli di sicurezza antiterrorismo, in Italia i vecchi raccoglitori sono stati sostituiti con buste di plastica totalmente trasparenti. Una volta approvato da tutti, il nuovo modello sostituira’ gli attuali che non piacciono a cittadini e turisti in modo da coniugare sicurezza, decoro e praticita’”. Lo annuncia su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Oltre a questo, sempre insieme alla Soprintendenza, stiamo studiando anche cestini per le deiezioni canine e piccoli posacenere per le sigarette che aiuteranno tutti a tenere piu’ pulita la nostra citta’! A volte piccole rivoluzioni come queste possono cambiare il volto di una citta’, con l’aiuto di tutti”, conclude Raggi.