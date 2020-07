Raggi: nuovo sito ‘Roma Innovation’ è online

Roma – “È online il sito ‘Roma Innovation’, un nuovo spazio che rappresenta uno sguardo sui progetti di innovazione che abbiamo introdotto dall’inizio di questo mandato a Roma Capitale e che continueremo a perseguire con convinzione. L’innovazione deve mantenere un volto umano, per questo la immaginiamo sempre centrata sulla persona e sulle sue esigenze, che il digitale puo’ aiutare a soddisfare in modo piu’ efficace, efficiente e sostenibile. Vogliamo offrire servizi sempre piu’ accessibili per ogni city user: il residente, lo studente fuori sede, l’imprenditore, il pendolare, il turista, ma anche le categorie piu’ fragili e chiunque abbia bisogno di ascolto e di protezione”. Cosi’, su Facebook, il sindaco di Roma, Virginia Raggi. “Concentriamo quindi l’attenzione- ha aggiunto Raggi- su tutti quei progetti che prefigurano un nuovo rapporto fra il cittadino e l’Amministrazione, aprendo alla collaborazione con ricercatori e imprese per rendere Roma sempre piu’ Smart City”.