Raggi: oggi approviamo delibera Osp, in 24 ore +35% tavolini

Roma – “In questo periodo sono importanti due parole: responsabilita’, che romani e italiani hanno dimostrato finora e sono convinta che continueranno a farlo, e semplificazione. Semplificazione in primis per i commercianti che finora sono rimasti chiusi e oggi possono riaprire: oggi approviamo una delibera che consentira’ loro di riaprire in 24 ore con il 35% di tavolini esterni in piu'”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo in diretta al Tg3.