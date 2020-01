Raggi: oggi su via Tiburtina angolo via Fiorentini lavori su caditoie

Roma – “Prosegue il lavoro preventivo sulle fognature e le caditoie della citta’ come per gli interventi a via Tiburtina, all’incrocio con via Filippo Fiorentini, nel quadrante est di Roma. Il lavoro e’ stato eseguito dal Dipartimento Simu e completato nei due sensi di marcia. Rispetto al passato e’ in atto una programmazione per evitare che si ripetano allagamenti durante le piogge. Ultimamente abbiamo stanziato 1 milione di euro per ulteriori interventi specifici nei vari quartieri della citta’. Operazioni che sono gia’ partite e che proseguiranno durante i mesi invernali”. E’ quanto ha fatto sapere il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sulla sua pagina Facebook.