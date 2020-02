Raggi: operazioni pulizia e sfalcio verde stanno proseguendo

Roma – “Proseguono in tutta Roma, dal centro alla periferia, le operazioni di pulizia e sfalcio delle aree verdi realizzate dal nostro Servizio Giardini per migliorare le condizioni dei parchi piu’ frequentati dai cittadini”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, su Facebook. “Nel V Municipio, gli operatori sono intervenuti in via Giovan Battista Valente per riqualificare un’area a ridosso dell’Istituto Comprensivo, molto frequentata dai bambini- spiega- Altre operazioni di pulizia, sfalcio e bonifica hanno interessato Parco Taverna (nel V Municipio), piazza Lotto (VIII Municipio), piazza dei Consoli (VII Municipio), il Parco della Romanina (VII Municipio), il Parco del Torrione Prenestino (VI Municipio) e il Parco Talenti (III Municipio).”

“In piazza Antonio Meucci, nel cuore del quartiere Portuense, lunedi’ 17 febbraio abbiamo dato il via ad un maxi-intervento di potatura (39 platani, 28 lecci e 3 pini) che si e’ concluso ieri pomeriggio e che i residenti attendevano da ben 9 anni”. “Il lavoro dei nostri giardinieri- conclude- e’ prezioso. Per valorizzarlo, stiamo assumendo nuovo personale in modo trasparente e recentemente, con l’assessora Laura Fiorini, sono stata nei Giardini Segreti a Villa Borghese, per portare il mio saluto ai 55 nuovi giardinieri gia’ attivi nella nostra citta’. A loro va il mio grazie”.