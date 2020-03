Raggi: per ora numeri confortanti, ma dipende tutto da noi

Roma – “La Regione ci da’ sempre numeri confortanti” sui casi di contagio a Roma, “ma per dirla brutalmente se riusciremo a bloccare l’espansione del virus ora dipende da noi. Piu’ eviteremo situazioni di contagio e piu’ il sistema reggera’. Nel corso degli ultimi anni in tutta Italia e’ stata smantellata la sanita’ pubblica, e’ evidente che i posti non sono sufficienti al livello di sistema Paese. Ma, ripeto, tutto dipende da noi e da quanto saremo bravi a uscire fuori da questo incubo”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo a Radio Radio.