Raggi: ordinati altri 97 bus per migliorare trasporto pubblico, specialmente in periferia

Roma – “Stiamo acquistando altri 97 autobus per migliorare il trasporto pubblico della citta’, in particolare nelle periferie. Proprio in questi giorni abbiamo infatti ordinato 97 nuovi mezzi, con un investimento di 30 milioni che vanno ad aggiungersi agli altri 30 milioni dello scorso agosto per comprare altrettanti veicoli”.

“Risultati: 60 milioni spesi da Roma Capitale in appena 5 mesi, 194 nuovi bus sulle strade della nostra citta’ che si aggiungono ai 400 gia’ messi in servizio in questi anni. Con questi investimenti confermiamo l’impegno di salvare Atac, farla rimanere pubblica e rilanciare i trasporti in citta’”.

“A chi non ci credeva abbiamo risposto con i fatti: nuovi mezzi, piu’ collegamenti tra centro e periferia e maggiore comfort per rispondere alle esigenze dei cittadini”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su facebook.