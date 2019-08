Raggi: a Ostia rifatto asfalto su 6 strade

Roma – “Anche via dei Timoni, via dei Velieri, via delle Gondole, via delle Tartane, via Mar dei Caraibi e via dei Palischermi a Ostia entrano a far parte di #Stradenuove”. E’ quanto annuncia sul suo profilo Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi. “Proseguono quindi i lavori di riqualificazione al X Municipio- ha chiarito- In tutte queste strade e’ stato rifatto l’asfalto, controllate e pulite le caditoie e rinnovata la segnaletica stradale. Un lavoro effettuato in collaborazione con le societa’ dei sottoservizi e verificato dal X Municipio”.