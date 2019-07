Raggi: parte rimozione cartelloni abusivi in tutta città, si comincia da Municipio XI

Roma – “Al via le rimozioni dei cartelloni abusivi in tutta la citta’. Siamo partiti con i primi 16 impianti localizzati nel Municipio XI. Due le vie interessate: via Beniamino Fiamma e via Alexandre Gustave Eiffel, in zona Nuova Fiera di Roma. Il servizio e’ stato riattivato dopo l’aggiudicazione del bando per le rimozioni nel mese di giugno scorso, dato che la precedente gara era andata deserta”. Lo scrive su facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Prima di procedere a livello operativo -prosegue Raggi- sono state fatte le necessarie verifiche amministrative sulle verbalizzazioni effettuate dal 2016 ad oggi, molte delle quali non piu’ attuali. Da questa scrematura meticolosa abbiamo individuato i cartelloni non autorizzati ed effettivamente presenti su strada, che toglieremo uno dopo l’altro, unitamente a quelli che violano il codice della strada. Sebbene regolari, infatti, alcuni impianti rappresentano un pericolo per l’incolumita’ di passanti e automobilisti, perche’ limitano la visibilita’ all’altezza di incroci o arterie di grande viabilita’. Andiamo avanti con legalita’ e sicurezza per Roma”.