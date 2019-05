Raggi: partono lavori per riqualificare piazza Santa Maria dell’Olivo

Roma – “Sono iniziati i lavori per la riqualificazione di piazza di Santa Maria dell’Olivo, nella periferia est della citta’. L’obiettivo e’ quello di creare uno spazio di aggregazione per i cittadini, considerando la presenza nella zona di scuole e di una chiesa. Attualmente la piazza risulta divisa in due aree: una destinata ad un parcheggio e l’altra al verde pubblico”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“La prima fase dei lavori prevede di riunire queste due aree inglobando la strada che le divide, eliminare la vecchia pavimentazione e creare uno spazio verde con nuove piantumazioni e uno spazio attrezzato con giochi dei bambini. Nella seconda fase dei lavori, invece, si interverra’ sulla viabilita’. L’eliminazione del tratto carrabile della piazza, infatti, implica la sola inversione della direzione di marcia di via Santa dell’Olivo” -spiega la sindaca-.

“Per tutelare la sicurezza stradale verra’ creato un marciapiede sul lato destro di via Rubella che consentira’ di raggiungere piu’ agevolmente gli edifici scolastici della zona. Grazie a questi lavori verranno sistemati anche i marciapiedi piu’ rovinati e verranno riordinati gli spazi destinati alla sosta dei veicoli. In questo modo restituiamo ai cittadini una piazza e aumentiamo la sicurezza della viabilita’ della zona e dei pedoni”.