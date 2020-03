Raggi: peggior emergenza da Dopoguerra, orgogliosa di risposta Roma

Roma – “Stiamo affrontando l’emergenza piu’ grande dal Dopoguerra, e’ un momento molto duro e difficile ma ci sono sacrifici necessari, come la compressione di alcuni diritti, per preservare la salute dei cittadini. Sono orgogliosa di come stiamo reagendo, ciascuno di noi ha in mano le chiavi per riuscire a risolvere la situazione. Roma si sta dimostrando una comunita’ molto unita e solidale”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo durante la seduta dell’Assemblea capitolina in videoconferenza sull’emergenza coronavirus.