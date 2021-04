Raggi: pensiero speciale a medici e operatori sanitari

Roma – “È trascorso piu’ di un anno da quando il Coronavirus e’ entrato nelle nostre vite, sconvolgendo le nostre abitudini e allo stesso tempo, pero’, obbligandoci a reagire. Con la pandemia si e’ creata una grande rete di solidarieta’, che ha mostrato quanto Roma sappia essere una comunita’ generosa e unita.”

“Tutti, con la loro forza, determinazione e creativita’, hanno contribuito alla ripartenza, ma soprattutto voglio rivolgere un pensiero speciale a tutti i medici, agli infermieri e agli operatori sanitari, che lavorano senza sosta e senza turni nelle corsie degli ospedali, prendendosi cura con grande umanita’ delle persone malate e delle loro famiglie. Grazie all’impegno della scienza e della ricerca abbiamo avuto una maggiore consapevolezza di questo virus, arrivato all’improvviso e all’inizio sconosciuto”.

È quanto sottolinea la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un videomessaggio inviato al Congresso internazionale “Covid-19 tra Nord e Sud del Mondo. Un nuovo contesto geo-politico e di salute dopo il SARS-CoV-2”, organizzato dal direttore scientifico dell’Istituto San Gallicano IRCCS di Roma, il prof. Aldo Morrone, coinvolgendo medici e personale sanitario provenienti da tutto il mondo, economisti e rappresentanti istituzionali, con il supporto di Dreamcom.

Il Congresso, organizzato sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, della Regione Lazio, dell’Istituto Superiore di Sanita’ e del Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, si terra’ oggi e domani in modalita’ online. La partecipazione e’ gratuita, per iscrizioni: http://www.dreamcom.it/covidtranordesud/.

“Convegni come quello di oggi sono fondamentali per diffondere una corretta informazione. Ne approfitto quindi per ringraziare l’Istituto San Gallicano, il Regina Elena e tutte le strutture ospedaliere che hanno lavorato con sacrificio pur di assicurare i servizi pubblici essenziali”, conclude Raggi.